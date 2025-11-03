BABYMETALが、現地時間11月1日（土）にアメリカ・ロサンゼルスのIntuit Domeにて単独公演を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真BABYMETALは、2019年にもロサンゼルス・THE FORUMで日本人グループとして史上初のアリーナ単独公演を行っているが、今回の会場となったIntuit Domeは、NBAのクリッパーズの本拠地として、またブルーノ・マーズやリンキン・パーク、スリップノットなど名だたるアーティスト