米大リースのワールドシリーズは第７戦までもつれ込んだ激闘の末にロサンゼルス・ドジャースが２連覇を達成した。死闘となった第７戦で明暗を分けた九回裏のプレーが物議となっている。同点の九回裏、ドジャースはスネルが１死一、二塁のピンチを招き、前日先発の山本由伸を登板させた。山本はカークに死球を与えて満塁。崖っぷちに追い込まれた。７番のバーショは二塁へのゴロ。ドジャースの二塁、ロハスはややつまずきながら