公明党の与党離脱など一悶着ありましたが、10月21日に日本で初の女性首相が誕生し、高市内閣が発足しました。株式市場は高市内閣の発足を好感し、日経平均は50,000円を突破しました。今後、高市政権下でどのような銘柄が注目されるのでしょうか? 高市銘柄を過去の高市氏の言動から探ります。○日本初の女性首相による高市内閣が10月21日に発足10月4日の自民党総裁選で女性の高市早苗氏が勝利し、日本初の女性首相の誕生が確実視さ