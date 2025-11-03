Mori Calliopeが、新曲「LET’S JUST CRASH」のミュージックビデオを公開した。本楽曲はTVアニメ『ガチアクタ』第2クールの主題歌に起用されている作品。MVでは監督に『銀河特急☆ミルキーサブウェイ』で知られる亀山陽平を迎え、躍動感と疾走感溢れる見応えのある作品に仕上がっている。また、CGチームには『ウサビッチ』等を手掛けるカナバングラフィックスが参加。Mori Calliope初のフル3DアニメーションMVとなっている。MV公開