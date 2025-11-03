ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが２日（日本時間３日）、ロサンゼルスに優勝トロフィーと一緒に凱旋した。航空機を降りる際には、同シリーズＭＶＰの山本由伸投手がトロフィーを掲げて笑みを浮かべる様子を球団が公開したが、背後に映るキケ・ヘルナンデス内野手の姿にファンの注目が集まった。タラップを降りて優勝トロフィーを頭上に掲げようとする山本。その背後ではキケが笑みを浮かべながら優しく見守っている