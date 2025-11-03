3連休最終日の今日（11月3日）、朝の熊本県内は風が冷たくひんやりと感じました。 【写真を見る】寒さに震えながら景色を楽しむ阿蘇「心が浄化される」熊本県内各地で冷え込み 阿蘇市の大観峰には、日の出を見ようと早朝から多くの人が訪れました。初冬を感じさせる冷たい風が吹くなか、寒さに震えながら景色を楽しんでいました。 熊本県御船町から「手足の感覚がないぐらい寒いです。初めてちゃんと日の出見たので心が浄化さ