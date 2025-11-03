全国で相次いでいるクマ被害ですが、深刻なのは被害の多くが市街地で相次いでいることです。熊に襲われる人も相次ぎ、死者は過去最多となっています。クマはなぜ人を襲うのか、被害に遭った男性の証言から考えます。【写真で見る】「あの時、木の棒がなかったら…」2年経った今も残る傷■クマによる死傷者過去最多小学校のガラス破られ「臨時休校」も2日朝、福島県内の住宅の敷地内で80代の男性がクマに襲われ、けがをしました。