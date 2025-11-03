歌手松任谷由実（71）の夫で、プロデューサーの松任谷正隆氏（73）が、2日放送のテレビ朝日系「EIGHT−JAM」（日曜午後11時15分）にVTR出演。由実の40枚目のアルバム「Wormhole／Yumi AraI」（18日発売）について語った。新アルバムはAIを駆使し、荒井由実時代から50年間の音声データを元に「第3のユーミンの声」を生成した。AIを使った制作について、正隆氏は3年前の楽曲制作時に、由実の古いマルチテープを見つけたところにさか