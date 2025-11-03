東宝は3日、23年の「ゴジラ−1.0」で、翌24年の第96回米アカデミー賞でアジア初の視覚効果賞を受賞した山崎貴監督（61）が再び製作する「ゴジラ」の新作のタイトルが「ゴジラ−0.0」（ゴジラマイナスゼロ）に決まったと発表した。同日は、1954年（昭29）に第1作の「ゴジラ」（本多猪四郎監督）が公開された「ゴジラの日」だった。新作の製作は、1年前の24年11月1日に日本テレビ系「金曜ロードショー」で地上波初放送されたエンディ