21世紀初のワールドシリーズ連覇米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を延長11回の死闘の末に5-4で制し、21世紀初の連覇を達成した。9回2死満塁の大ピンチで、アンディ・パヘス外野手がスーパーキャッチ。チームを救うスーパープレーの瞬間のカードに、米ファンからは様々な声が上がった。パヘスのスーパープレーがなければ、ドジャース