【推しを楽しむ「沼ギア」総特集】聖地巡礼、推しの地方公演、城や寺社などのスポット巡りなど、推し活には遠征がつきもの。そんな長時間の移動や宿泊先での滞在を快適にしてくれるトラベルグッズを紹介。ハンズにおすすめアイテムを聞いた。＊＊＊コロナ禍収束から3年が経ち、すっかり旅行需要も回復。年末年始やお盆などの長期休暇には、以前のように旅行や帰省を楽しむ人も多い。それと同様に、推し活での遠征も活発化