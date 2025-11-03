リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「お城がいいね」が、「2025年秋のお城トレンドアクセスランキングベスト30」を発表しました。【画像】「首里城」「彦根城」「名古屋城」もランクイン！TOP30を全部見る！ランキングは、2024年9月1日〜11月30日の期間のデータをもとに、2025年10月15日に集計。総検索数37万901件の中から「オススメ度」が3.5以上のお城を抽出、検索数の多い順に集計し、厳正なる審査を経て作