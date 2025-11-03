山形県遊佐町の木質チップ置き場で2日夕方火事があり、積んであった大量のチップがおよそ3時間にわたって燃えました。酒田広域消防によりますと、２日午後4時半ごろ、遊佐町藤崎の渡部砂利工業所の敷地で「木質チップ置き場で煙が上がっている」と通りかかった人から消防の遊佐分署を通じて通報がありました。駆け付けた消防が消火活動に当たりましたが、高さ5～6メートルに積み上げられた木質チップの山から炎が上が