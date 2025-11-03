上海市の外灘から見た外資銀行の並ぶ陸家嘴エリア。（上海＝新華社記者／李賀）【新華社上海11月3日】中国共産党上海市委員会の華源（か・げん）秘書長はこのほど、国務院新聞（報道）弁公室の記者会見で、「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間の上海の実行ベース外資導入額が累計で1千億ドル（1ドル＝約154円）を超えたと明らかにした。同市には9月時点で多国籍企業の地域本部が1060カ所、研究開発センターが631カ所あり、