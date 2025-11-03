2025年度、各地でクマが目撃され、秋田県では1000頭を超えるクマが駆除されるなど、まさに“異常事態”となっています。バンキシャ！が、秋田県の猟友会で活動する「クマハンター」に密着しました。知られざる、ハンターの1日とは。【真相報道バンキシャ！】■日常生活を脅かす…人を襲ったクマバンキシャ！「先生いらっしゃいますね。失礼します」10月31日、訪ねたのは、クマの生態に詳しい、岩手大学農学部の山内貴義准教授。貴