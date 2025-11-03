一生懸命わんこのお散歩をする女の子の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「おぼつかない足取りが可愛い」「きちんと考えててえらい」「これは癒される…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小さい女の子が、家の中で『犬のお散歩』をした結果→おぼつかない足取りで…涙が出るほど『尊い光景』】 わんこのリードを引くのは… TikTokアカウント「r