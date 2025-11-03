ワンコに酸素室に入ってもらいたい時にオヤツで釣っていたら、「酸素室＝オヤツをもらえる場所」と学習したようで…？食いしん坊で賢いワンコの行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破。「かわいすぎるｗ」「笑ってしまいました」といった声が寄せられています。 【動画：犬に『酸素室に入れたらオヤツをあげる』と教えた結果…思いもよらない『まさかの副作用』】 ワンコをオヤツで釣って酸素室に入れたら