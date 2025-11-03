阪神で異彩を放ったデュプランティエ(C)産経新聞社リーグ制覇を果たした猛虎を支えた強力助っ人が、エモーショナルな心情を綴った。現地時間11月2日、阪神のジョン・デュプランティエは自身のインスタグラムを更新。日本語のメッセージとともに、NPBでの1年を振り返った。【動画】まさしくゴイゴイスー！ デュプランティエの奪三振ショーをチェック藤川球児監督の下、「凡事徹底」を掲げた25年の阪神は2位DeNAに13ゲーム差を