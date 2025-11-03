帝国ホテルは、帝国ホテル 東京で客室のカードキーを植物性素材に変更する。開業135周年を迎えるきょう11月3日から、従来のプラスチック素材から植物性レザー調素材に変更する。プラスチック使用量削減の取り組みの一環で、スイートと特別階である本館インペリアルフロアの客室に先行導入し、順次レギュラーフロアの客室へ拡大する。また、記念日にスイートを利用する人には、カードキーに宿泊日などを刻印し、滞在の記念に持ち帰