占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）“秒”でジャッジを。直感を研ぎ澄ます。第一印象がすべて。常識や世の中の評価など、あなたには、必要がないでしょう。パッと見た時に本質を見抜き、評価を下せるはず。パッとひらめいたこと、思ったこと、感じたことを大事にして、反射神経だけでやっていく訓練をしま