愛知県豊橋市の動物園でことし8月に生まれた赤ちゃんライオン3頭の名前が決まりました。 【写真を見る】ライオンの赤ちゃん３頭の名前決まる 夏の大三角にちなんだ星から「デン」「アル」「ベガ」 愛知・豊橋市のんほいパーク 豊橋市ののんほいパークでことし8月17日に生まれた3頭の赤ちゃんライオン。オスが2頭、メスが1頭で元気いっぱいに動き回っています。 11月3日、3頭の命名イベントが行われ、職員が考えた