占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ミニマム化。好きと大事なことに特化して。運気はスケールダウン中。いろいろなものが削ぎ落とされていき、少し不安になってしまうほど。でも、冷静に考えてみると、すべてなくてもいいもの、なんとかなるものだと気付くのでは？連絡がない、順番が回ってこないのは、そ