プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは1日と2日、アウェーで川崎ブレイブサンダーズに連勝しました。 川崎との1日のGAME1を93対71で勝利し迎えた2日のGAME2。 前半を11点リードで折り返した白のヴェルカは第3クオーター。 イ・ヒョンジュン、ジョンソンのスリーポイントなどで12連続得点を挙げ、リーグ平均得点トップの持前の攻撃力を発揮します。 その