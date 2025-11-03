3日“ゴジラの日”にTDCホールにて開催された「ゴジラ・フェス2025」にて、これまで一切の情報が明かされていなかった、山崎貴監督が監督・脚本・VFXを務める新作ゴジラのタイトル『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）であることが発表された。【動画】山崎貴監督の新作ゴジラのタイトル解禁さらに同時に解禁されたのは、荒々しく書かれたゴジラ新作のタイトルロゴ。世界中にゴジラ大旋風を巻き起こした、前作の『ゴジラ-1.0』