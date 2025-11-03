きょうは上空の寒気の影響で、日本海側で大気の状態が不安定になるでしょう。北陸など日本海側では断続的に雨が降り、雷雨になる所もありそうです。関東から九州は太平洋側を中心に晴れますが、関東は夕方にかけてにわか雨の所がありそうです。雨の時間は短く、範囲は狭いです。また、寒気が入る午後は全国的に北よりの風がやや強く吹き、風が冷たく感じられそうです。近畿は木枯らし1号になります。きょうの各地の予想最高気温札