MLBワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャース。優勝パレードが行われるアメリカ・ロサンゼルス市内では着々と準備が進んでいます。スタート地点の交差点には、混乱を防ぐために3メートルほどの柵が設置されています。優勝パレードの長さは約2.7kmで、10万人規模の来場者が見込まれています。沿道では早くも翌日のパレードに備えるファンの姿が見られました。ファンは「この辺りで場所取りをしようと思っている。1晩