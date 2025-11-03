DeNAは3日、11月22日・23日の2日間に開催される新イベント『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』、横浜スタジアム内で実施するイベントの内容決定を発表した。 11月22日は、球団 OB の齊藤明雄氏、野村弘樹氏が登場し、球団の過去から現在に至るまで幅広いテーマで語り合う。また、2024 年シーズンまで球団に在籍していた大和氏は「ハマスタバトル 〜diana Aki