主人公・葵は、里帰り出産を終えてすぐに夫の卓也から突然離婚を言い渡されます。「結婚が早すぎた」と言い出した卓也ですが、その言い分には違和感があって…。『離婚したい夫の秘密』第3話をごらんください。 別居中も離婚を催促する卓也の身勝手なLINEに疲弊する葵。母の「女がいる」という鋭い勘を信じ、凄腕の神崎弁護士に依頼。婚姻費用請求と証拠集めの冷静な戦略が始動する。 「長引くと費用が膨れる」上から目線