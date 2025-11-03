普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「暇乞い」はなんて読む？「暇」と「乞う」というシンプルな単語で構成された「暇乞い」。「暇乞い」は、別れを告げるという意味の言葉です。「ひまごい」ではありません。いったい「暇乞い」は、なん