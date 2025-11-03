様々な分野で功績を残した人に贈られる「秋の叙勲」の受章者が発表され、東海3県では合わせて255人が選ばれました。旭日双光章に選ばれた岐阜県土岐市の林正太郎さん(78)は、20歳から独学で美濃焼を学び始め、58年にわたり陶芸家として活躍しています。林正太郎さん：「諦めずに、とにかく失敗の連続。その積み重ねで今の作品ができるようになってきた。自分が健康である以上は、ずっと作り続けたい気持ち」美濃焼を代表する