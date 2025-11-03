¡È½÷À­ÈÇ¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅ·¾åÃÒ´î The Grace¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²Î¼ê·ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¡Ö´õ¾¯¼ÀÉÂ¡×¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ô¼Ì¿¿¡Õ¡ÖÆþ¤ì¤Ê¤­¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ÈÂç¸å²ù¡É¤Î¾×·â¥¿¥È¥¥¡¼10·î30Æü¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥§¥Á¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¡£Å·¾åÃÒ´î The Grace¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡