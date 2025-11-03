佐賀県唐津市では伝統の秋祭り「唐津くんち」が開かれています。3日正午からは祭り最大の見せ場「曳き込み（ひきこみ）」が始まりました。 3日午前9時半ごろ、佐賀県唐津市では、鯛や獅子などをかたどった14台の曳山（やま）が町をめぐりました。およそ360年続く「唐津くんち」は五穀豊穣に感謝する唐津神社の秋季大祭で、祭りを彩る「曳山（ひきやま）」はユネスコの無形文化遺産にも登録されています。 正午からは、重さ2