新日本プロレスが来年１・４東京ドームで行う棚橋弘至「引退試合」まで４日で残り２か月となる。棚橋の引退は昨年１０・１４両国国技館大会で自身が表明。今年に入り引退ロードで様々な選手とシングルマッチを行っている。２０００年代から新日本、そしてプロレス界全体を牽引した絶大な功績をマットに刻んだエース。引退試合まで残り２か月に迫ったが、肝心のラストマッチの対戦相手は現在まで未定となっている。そんな中