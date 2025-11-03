日本からも熱視線が注がれる「D-MAX」いすゞは2025年10月29日、開幕した「ジャパンモビリティショー2025」で、ピックアップトラック「D-MAX」を展示しました。どのようなクルマなのでしょうか。いすゞのど迫力ピックアップトラック「D-MAX」【画像】超カッコイイ！ これがいすゞの「4ドア5人乗り4WD D-MAX」です！ 画像で見る（30枚以上）D-MAX（ディーマックス）は2002年に登場した貨客兼用のピックアップトラックです。