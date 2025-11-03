四万十町の菓子店で恒例のイルミネーションの点灯が始まり、55万個のLEDが夜を彩っています。四万十町の菓子店・水車亭では2011年から地元の人や町を訪れる人たちに楽しんでもらおうと毎年、イルミネーションを点灯しています。11月2日に点灯式が行われました。年々LEDの数は増え、今年は去年より5万個多い、55万個のLEDが水車亭の敷地内を鮮やかに彩っています。高さ10メートルを越える芋けんぴタワーと