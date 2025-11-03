今年の「秋の叙勲」が発表され、高知県関係では43人が晴れの受章に輝きました。秋の叙勲・県関係では、社会の様々な分野で顕著な功績をあげた「旭日章」に13人、公務や公共的な業務に長年にわたり従事した「瑞宝章」に30人が選ばれました。瑞宝章では、瑞宝 大綬章に元・京都大学総長の尾池和夫さん（85歳）。瑞宝 中綬章に、高知大学名誉教授の瀬戸武彦さん（80歳）。瑞宝 小綬章に、元・高知県教育長の田村壯児さん（70歳）など8