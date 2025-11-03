ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」が、きょう3日に開幕する。初日メインは1stドリームだ。茅原がインからきっちりと決める。早くも生命線であるターン回りにOKサインが出た。持ち前のハイスピードを駆使して、素早く逃走態勢に入る。気配は悪くなかった地元の深谷はカドから臨機応変に構えて。瓜生は手堅く差して好位を守るか。当競走前回大会覇者として挑む丸野は展開をグサッと突きたい。＜1＞茅原悠紀