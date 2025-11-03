MLBワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースが、アメリカ・ロサンゼルスへ戻る機内の様子を公開。シリーズMVPの山本由伸投手（27）はトロフィーを手に夢の中でしょうか。前日の第6戦で96球を投げ、勝利投手となった山本投手が最終第7戦も志願のリリーフ登板を見せました。気迫の投球で試合を締めMVPを獲得した山本投手は、帰りの飛行機の中で優勝トロフィーを抱え眠ったような様子を見せていました。また、新守護