■第66回東日本実業団対抗駅伝（3日、 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース、7区間・74.6?）【写真を見る】ロジスティード 悲願の初優勝！3区四釜の激走でGMO太田蒼生を逆転 ルーキー平林清澄が歓喜のゴール【東日本実業団駅伝】全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）の予選会を兼ねた「東日本実業団対抗駅伝」が行われ、ロジスティードが初優勝を果たした。3区で四釜峻佑（24）がトップを走っていたGMOの