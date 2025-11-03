おととい午後1時ごろ、愛媛県松前町の道路脇の水路で、近くに住む16歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、きのう夜、搬送先の病院で死亡しました。【写真を見る】道路脇の水路に転落したか 女子高校生死亡そばには自転車…水路に柵の設置なし水路の深さはおよそ90センチ、当時の水深はおよそ14センチで柵は設置されていません。そばには自転車が落ちていて、警察は走行中に転落したとみて調べています。