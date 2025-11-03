私はミヤコ。先日、夫のマサトと結婚しました。私の両親はいわゆる「毒親」です。子どものころは毎日のように罵倒され、激しく叱責され……本当に苦しい毎日でした。私は自分のことを肯定できずに苦しいまま。いつも人の顔色をうかがってしまいます。けれどマサトは「そのままのミヤコが好きだから」と卑屈な私もまるごと受け入れてくれました。婚姻届を出したことで私は晴れて親の戸籍から抜け、穏やかな新婚生活がはじまりました