国内女子ツアー第32戦「樋口久子 三菱電機レディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】出ました、シブコスマイルです今大会でツアー初優勝を挙げた仲村果乃が賞金1800万円を獲得。今季通算は5581万3071円で、16人抜きとなる16位にジャンプアップした。ランキング1位の佐久間朱莉はトータル10アンダー・7位タイに入り、300万円を加算。通算1億9884万1767円で大台2億突破が目前となった。2位以下は神谷そら（1億