大阪管区気象台は3日、近畿地方で「木枯らし1号」が吹いたと発表しました。気象台によりますと、近畿地方は西高東低の冬型の気圧配置となり、北よりの風が強まりました。去年より4日早い「木枯らし1号」の発表となりました。3日午前11時までに各地で観測された最大瞬間風速（風向、観測時刻）は下記のとおりです。大阪10.8m/s（北、午前10時52分）神戸13.3m/s（北北西、午前9時43分）京都9.5m/s（西北西、午前9時11