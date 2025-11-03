11月3日は全国的に北風が強まり、近畿地方では木枯らし1号が吹いたと発表がありました。【映像】神戸市の空の様子日本列島は西高東低の冬型の気圧配置となっていて、全国的に冷たい北風が強く吹いています。近畿地方では8メートル以上の北よりの風を観測し、気象庁は木枯らし1号が吹いたと発表しました。去年より4日早い発表です。午後にかけて風が強い状態が続き、東京地方でも木枯らし1号が吹く可能性があります。（ANNニ