ロッテは３日、来季のコーチングスタッフを発表。新たに小林宏之氏が１軍投手コーチに就任することが決まった。小林氏は２００５年、０９年と２度のリーグ優勝に貢献。阪神や独立リーグでプレーし、引退後の２０１８年からマリーンズ・ベースボールアカデミーテクニカルコーチを努めていた。背番号は７１に決まり、小林氏は「まずはまたサブロー監督と一緒に勝利を目指して戦えることを嬉しく思います。そして選手の皆様が高