秋の行楽シーズンを迎える中、観光地でもクマ対策が課題となっています。岐阜・白川村では10月5日、世界遺産の「白川郷」で外国人観光客がクマに襲われる被害がありました。この日は地元の猟友会と警察が、「夜間にクマが出没した」という想定で照明や爆竹、模擬銃を使って「緊急銃猟」の手順を確認しました。白川村では、クマの目撃件数がすでに2024年の3倍以上に。世界的な観光地でもクマ対策が課題となっています。一方、福井県