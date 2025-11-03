10月27日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と日米首脳会談について意見を交わした。 トランプ政権が日本に期待していること 寺島アナ「アメリカのトランプ大統領が今日午後、第二次政権発足後初めて来日します。大統