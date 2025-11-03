辻希美・杉浦太陽夫妻の長女である希空さんが、2025年10月25日に公式YouTubeチャンネルを更新。視聴者からリクエストが多かった、かばんの中身を紹介した。かばんの中身を紹介！ママとのエピソードがたくさんまず、希空さんは使用しているかばんを紹介。それは、ヴィヴィアン・ウエストウッドの白のハンドバッグで、店舗で一目惚れしたものだそうだ。かばんに付けているマスコットは、流行中の「ラブブ」。気分によって、かばんに