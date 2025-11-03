大阪管区気象台は、今日3日、「近畿地方で木枯らし1号」が吹いたと発表しました。昨年(11月7日)より4日早い「木枯らし1号」となりました。近畿地方で「木枯らし1号」今日3日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になり、近畿地方では北よりの風が強まりました。大阪管区気象台は、「近畿地方で木枯らし1号」が吹いたと発表しました。昨年(11月7日)より4日早い木枯らし1号となりました。近畿地方の今日3日午前11時までの各地の最大