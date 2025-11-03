香川ファイブアローズ／トライフープ岡山 バスケットボールB3の香川ファイブアローズが2日、シゲトーアリーナ岡山でトライフープ岡山と対戦しました。 前半は、トライフープが積極的に3Pシュートを放ち、合計10本を決めると、ファイブアローズは豪快なダンクシュートなどで得点を重ね、48－48の同点で折り返します。 後半は、運動量で勝った